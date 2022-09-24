Sarıgöl'de iki ayrı kaza: 3 yaralı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza ilçeye bağlı Baharlar Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Fevzi Ç. (58) yönetimindeki 45 H 1532 plakalı sepetli motosiklet ile karşı istikametten gelen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AE 866 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sepetli motosiklet sürücüsü Fevzi Ç. ve yolcu konumunda bulunan Nida Ç. (59) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçedeki ikinci kaza ise Kızılçukur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bayram Ö.(33) yönetimindeki 45 H 5570 plakalı otomobil ile ara sokaktan çıkan Ahmet K. (32) idaresindeki 45 TA 7989 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ahmet K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, yaralı Ahmet K.'yı yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan Ahmet K, daha sonra ileri tetkikler yapılmak üzere Alaşehir Devlet Hastanesine sevk edildi. Her iki kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.