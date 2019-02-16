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Sarıgöl'de iki günde 100 ünite kan toplandı

Manisa Türk Kızılay’ı ile Sarıgöl İlçe Kızılay Koordinatörlüğünün ortaklaşa düzenledikleri "Kan ver, hayat kurtar" kan bağışı kampanyasında kapsamında 100 ünite kan toplandı.

Manisa Türk Kızılay'ı ile Sarıgöl İlçe Kızılay Koordinatörlüğünün ortaklaşa düzenledikleri "Kan ver, hayat kurtar" kan bağışı kampanyasında kapsamında 100 ünite kan toplandı.


Sarıgöl Kent Meydanında Kızılay'a ait mobil kan bağış aracında Dr. Çağdaş Obalı başkanlığında gerçekleşen kan bağış kampanyasına Sarıgöllü vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kampanya hakkında bilgi veren Sarıgöl Kızılay İlçe Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, 2 günde 100 ünite kan toplandığını söyledi. Tüfekçi, "Tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Sağlıklı olan 18-65 yaşındaki herkes belirli sürelerde kan bağışında bulunabilirler. Kan sürekli bir ihtiyaçtır. Bu bağışların önemini anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

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