Sarıgöl'de ikili eğitime konteynerli çözüm

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde öğrencilerin ikili eğitim ve öğretim görmemesi için öğrenci kapasitesi yüksek olan iki okula üç adet konteyner sınıf yapıldı. Sarıgöl Kaymakamlığı tarafından yaptırılan üç adet konteyner sınıflar okul bahçelerine kuruldu.

42 metrekarelik konteyner sınıflarda 30-35 civarında öğrencinin eğitim ve öğretim göreceğini belirten Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, "İlçemiz Mimar Sinan İlkokulu ve Şehit Esin Akay İlköğretim kurumlarındaki öğrenci yoğunluğu nedeniyle velilerin talepleri incelendi ve çözüm olarak iki okulumuza üç adet konteyner sınıf yapıldı" dedi.

"İkili eğitim olmayacak"

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç ise öğrencilerin ikili eğitime geçilmemesi için önlem alındığını ifade ederek, "Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretim kurumlarında 410, Mimar Sinan İlkokulumuzda 384 öğrencimiz eğitim ve öğretim görmektedir. Kaymakamlığımız tarafından yaptırılan konteyner sınıflarımızla ikili eğitim olmayacak. İlerleyen yıllarda ek binaların yapılması halinde yaptırılan konteyner sınıflar spor soyunma odaları, iş atölyeleri olarak hizmet verebilecek" diye konuştu.