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Sarıgöl'de ilçenin gururu olan öğrenciler ödüllendirildi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Liselere geçiş Sınavında (LGS), ilçede dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Liselere geçiş Sınavında (LGS), ilçede dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.


Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullardan alınan LGS sonuçlarına göre başarı sıralaması çıkartıldı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş tarafından yapılan açıklamada İlçe birinci ve ikincisinin Sarıgöl Şehit Esin Akay İlköğretm Kurumlarından, üçüncüsünün de Sarıgöl Mustafa Metin İmam-hatip Ortaokulundan olduğunu belirlendi. İlçede 481.840 puan alarak birinci olan Şehit Esin Akay İlköğretim Kurumları öğrencisi Mustafa Cof, 471.472 puan alarak ikinci olan aynı okuldan Zehra Hilal Güngör ve 470.800 puan alarak üçüncü olan Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Melike Eryılmaz ödüllendirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakuş öğrencileri tebrik etti.

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