İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de İlköğretim Haftası kutlandı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.


Sarıgöl Hükumet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma törenine Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cezmi Yıldırak, Şube Müdürü Hasan Karakuş ve kurum müdürleri katıldı.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen tören; İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Cezmi Yıldırak'ın Atatürk anıtına çelenk koymasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Tören, Şehit Esin Akay İlkokulu Müdürü Mehmet Altıntaş'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sona erdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.