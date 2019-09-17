Sarıgöl'de İlköğretim Haftası törenle kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende konuşan Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Müdürü Selçuk Erol, "Okul, aile el ele verdiğinde başarın yüksek olur. Aileler okula gelerek öğrencilerin durumları hakkında her zaman bilgi alabilirler" dedi. Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından çeşitli gösteriler sunuldu. Öğrencilerin gösterileri izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Törende ayrıca Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulu Okulu Aile Birliği tarafından hazırlanan aşure ve keşkek davetlilere ve öğrencilere ikram edildi. Eline kepçeyi alan Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan öğrencilere tabaklara aşure dağıttı.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Hasan Karakuş, Yasemin Oral, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl Belediyesi Muhtarlardan Sorumlu Müdür Akif Kılıçaslan, İlçe Orman İşletme Müdür Vedat Uğurcu, Hayırsever iş insanı Hüseyin Gümüşlü, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Serkan Mintaş, Okul Aile Birliği Başkanı Betül Tanrıverdi, okul müdürleri ve veliler katıldı.