Sarıgöl'de 'İmam hatip' Şenliği düzenlendi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulunda 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılının tamamlanmasına sayılı günler kala İmam Hatip Şenlikleri programı yapıldı.

Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulunda, Anadolu İmam Hatip Lisesi ile beraber düzenlenen programda; Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Ortaokulunun program çeşitliliği, haftalık ders çizelgeleri, öğretim programları, bilimsel, sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel başarılar hakkında bilgi verilerek sergilendi. Programa İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, ilçe müftülük ve okul idarecileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Program sonrası öğrenci ve konuklara ikramda bulunuldu.