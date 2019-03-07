Sarıgöl'de İstiklal Marşı'nı en güzel okuyan öğrenciler belirlendi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından '12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma' etkinlikleri kapsamında Sarıgöl'deki ilkokul ve ortaokul öğrencileri arasında 'İstiklal Marşı Okuma Yarışması' düzenlendi.

Sarıgöl İmam Hatip Anadolu Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen İstiklal Marşı okuma yarışmasına ilk ve ortaokullardan 31 okul katıldı. İstiklal Marşının 10 kıtasını heyecanla okuyan öğrenciler, jüri önünde ter döktü. Yarışmanın sonunda öğrenciler jüri sonuçlarını merakla beklerken ilkokullar arasında birinciliği Karacaali İlkokulundan Sudenaz Okan, ortaokullar arasında da Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulundan Sudenaz Karademir kazandı.

İlkokullar arası yarışmada Karacaali İlkokulundan Sudenaz Okan birinciliği kazanırken, ikinci Şehit Esin Akay İlkokulundan Suat Aydoğdu, üçüncü de Dindarlı Ahmet Yoldaş İlkokulundan Seher Yağmur Sözer kazandı.

Ortaokullar arası düzenlenen yarışmada ise birinciliği Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulundan Sudenaz Karademir kazanırken, Şehit Esin Akay Ortaokulundan Eylül Sude Kaya ikinci, Çanakçı Ortaokulundan Raziye Özer de üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilerin 12 Mart tarihinde yapılacak olan 'İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' etkinliğinde hediyelerinin verileceğini belirten İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hasan Karakuş, yarışmaya katılan tüm öğrencileri kutladı.