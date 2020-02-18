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Sarıgöl'de 'İyi tarım uygulamaları' kursu

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıgöl Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa düzenledikleri ’Meyve ve sebzede iyi tarım uygulamaları’ kursu açıldı.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sarıgöl Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin ortaklaşa düzenledikleri 'Meyve ve sebzede iyi tarım uygulamaları' kursu açıldı.


Sarıgöl'de 45 saat sürecek 'Meyve ve sebzede iyi tarım uygulamaları' kursuna 21 kursiyer katıldı. Kursiyerler 'İş sağlığı ve güvenliği', 'Kişisel hijyen', 'İyi tarım uygulamaları' konularında eğitim alacaklar.


Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Bölgemizin tarım alanı olması sebebiyle Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi olarak hedefimiz bölgemizdeki çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Yakın bir zamanda Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğümüzün desteği ile arıcılık Kursu açtık. Meyve ve sebzede iyi tarım uygulamaları kursumuz da ilk defa açtığımız bir kursumuz. Bu konularda İlçe Tarım Müdürlüğümüzle yakın işbirliği içindeyiz. Amacımız tarım ve hayvancılık alanında kurslar açarak vatandaşlarımızı bilinçlendirmek. Kurs sonunda kursiyerlere sertifika verilecek." dedi.

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