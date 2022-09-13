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Sarıgöl'de jandarmadan okul servislerine denetim

Manisa’nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına denetim yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından okul servis araçlarına denetim yapıldı.


Manisa'nın Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılının başlamasıyla birlikte öğrenci servislerine yönelik denetimler yaptı. Servislerin durumlarını kontrol eden ekipler öğrencileri emniyet kemeri takmaları konusunda da hatırlatmada bulundu. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

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