İhlas Haber Ajansı

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Sarıgöl'de jandarmadan trafik eğitimi

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri tarafından öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik ekipleri, ilçede öğrencilerin karıştığı kazaları en aza indirmek amacıyla eğitimlere devam ediyor. Jandarma trafik ekipleri tarafından Tırazlar Hüseyin Gümüşlü İlkokulda 75 öğrenci ve 5 öğretmene trafikte yaya ve yolcuyken uyulması gereken kurallar, bisiklet binme kuralları ve genel trafik konularında eğitimi verdi.


Jandarma Trafik ekipleri eğitim sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

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