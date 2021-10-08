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Sarıgöl'de jandarmadan uyuşturucu operasyonu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesinde B.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Bağlıca Mahallesinde B.K(26) isimli şahsa ait olan ikamette Uyuşturucu Madde bulunduğu duyumunun alınması üzerine, harekete geçen Jandarma ekipleri saat 20.00'de adli mercilerden alınan arama kararının ardından, Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 adet Uyuşturucu Madde içiminde kullanılan aparat, 10 gram metanfetamin ve 3 gram kubar esrar bulundu.


Şüpheli şahıs kan ve idrar örnekleri alınmasının ardından gözaltına alındı. Şüpheli B.K (26) jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecek.

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