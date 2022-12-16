Sarıgöl'de Kan ve kök hücre bağışı kampanyası ilgi gördü

Sarıgöl Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kan ve kök hücre bağışı için Manisa Türk Kızılay Kan Bankası mobil aracında iki günde 125 kök hücre 95 kan bağışında bulunuldu.

"Kan ve kök hücre bağışı önemli"

Sarıgöl Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi, hastanelerde birçok hastanın kan beklediğini ifade ederek şunları söyledi: "Sarıgöl Neferge Kültür ve Sanat Derneği ile ortaklaşa düzenlediğimiz kan ve kök hücre bağışı büyük ilgi gördü. Topladığımız kan ve kök hücreler ihtiyaç sahibi hastalarımıza şifa olacak inşallah. Kampanya boyunca Neferge Kültür ve Sanat Derneğinin kadın üyeleri de kan ve hücre bağışı yapan vatandaşlarla yakından ilgilendi. Kendilerine teşekkür ederim."