Sarıgöl'de kar altında üzüm hasadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde örtü altında uzun süre bekletilen üzüm, üzerine yağan karların altında hasat edildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 2020 sezonu üzümü örtü altında bekletilerek 2021 yılının Ocak ayında hasat edildi. Karlar altında dalından taze hasat edilen üzüm, üretici Aykut Karadağ tarafından çevredeki vatandaşlara ikram edildi. Genç üzüm üreticisi Aykut Karadağ, "Bulunduğumuz bölgenin rakımı yüksek. Üzeri de örülü. Soğuk hava deposu gibi, kar altında üzümlerimi keserek arkadaşlarıma dostlarıma tanıdıklarıma kışın taze üzüm yemeleri için hediye etmeye başladım" dedi.