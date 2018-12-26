Sarıgöl'de kar keyfi

Çoğu ilk kez kar gören çocuklar ise soluğu sokaklarda alarak kar keyfi yaşadı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar, sokaklarda ilk kez kar ile tanışan çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak karın tadını çıkardı. Kar yağışıyla birlikte adeta görsel şölenin yaşandığı ilçede vatandaşlar özellikle Üzüm Anıtında fotoğraf çekmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Gece boyunca etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde güneşin doğmasıyla birlikte eriyerek kayboldu.