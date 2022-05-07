Sarıgöl'de 'Karayolları Trafik Haftası' etkinliği

Karayolları Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde emniyet ve jandarma ekipleri tarafından ilçede sürücülere broşür dağıtılırken yayalara uygulamalı eğitim ve bilgilendirmede bulunuldu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Bürosu ve Sarıgöl İlçe jandarma Komutanlığına bağlı Trafik ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen etkinlikte araçlarda emniyet kemeri takılması, yaya geçiş yerlerinde uyulması gereken kurallar, yaşlılar ve engellilerin geçiş yerlerinden geçerken vatandaşların duyarlı davranmalı ve sürücülerin saygı göstermeleri istendi. Etkinlikler uygulamalı olarak gerçekleştirilirken sürücülere de broşür dağıtılarak emniyet kemerinin önemi ve uyulması gerek kurallar hakkında ekiplerce hatırlatmalarda bulunuldu.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polislere sürücülere Trafik Güvenliği Haftası hakkında bilgi verirken, emniyet kemeri takan sürücülere teşekkür edip yolculuk sırasında kesinlikle telefonla konuşulmamasını istedi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Sarıgöl İlçe Jandarma komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Emniyet Müdür vekili Ömür Akif Aydoğdu, trafik ekipleri ve vatandaşlar katıldı.