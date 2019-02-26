Sarıgöl'de katı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu

Merkezlerinde 102 saat eğitim planlamalı katı yakıt kalorifer ateşçiliği kursu açıldığını belirten Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, "Vatandaşlarımızın yoğun isteği üzerine Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezimiz tarafından açılan Katı Yakıt Kalorifer Ateşçiliği kursumuzda kursiyerlerimize İş Sağlığı ve Güvenliği Modülümüz İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanımız Yunus Yalçın, katı yakıt kalorifer kursunu da Sarıgöl Şehit Ali Suyabatmaz Mesleki Eğitim Merkezi Sıhhi tesisat Öğretmeni Halil İbrahim Artuç tarafından verilmeye başlandı. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlerimize sertifikaları verilecek. Her zaman her yerde herkes için eğitim." dedi.

Oruç, Kurslara katılanlara daha sonra uygulamalı olarak da eğitim verileceğini belirtti.