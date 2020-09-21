Sarıgöl'de kepçe üzerinde ceviz hasadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir ceviz üreticisi kepçe küreğinin üzerine çıkarak ağacın en tepesindeki cevizleri toplaması ilginç görüntülere sahne oldu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde ceviz üreticisi 43 yaşındaki Cemal Yay, ağacın en tepesindeki cevizleri toplamak için ilginç bir yöneteme başvurdu. Cevizleri toplamak için kepçe kiralayan çiftçi Cemal Yay, kepçenin küreğine çıkarak ceviz ağacının en tepesindeki cevizleri silkeleme yoluyla toplamaya başladı. 20 metre yüksekliğindeki cevizler yere serilen naylona dökülerek ayıklanmak üzere toplanmaya başlandı. Ceviz toplamak için kepçe küreğini kullandıklarını belirten Cemal Yay, bu yöntemle işlerinin kolaylaştığını belirtti.