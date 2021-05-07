Sarıgöl'de kiraz üreticisini etkileyen sirke sineğiyle mücadele

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kiraz üreticilerini olumsuz etkileyen ve kirazda kalitenin düşmesine neden olan sirke sineğine karşı biyoteknik mücadele başladı. Yapılan çalışmalar kapsamında çiftçilere sinekleri kendisine çekerek tuzak oluşturan elma sirkeli pet şişeler dağıtılmaya başlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kanadı Noktalı Sirke Sineğine Karşı Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesi hayata geçirildi. Özellikle kiraz üreticilerini etkileyen ve kirazda kalitenin düşmesine neden olan sirke sineğine karşı çiftçilere tuzak dağıtıldı. Manisa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından hibe edilen ve Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen projeden il genelinde de 500 üreticinin yararlanması hedefleniyor.

Son yıllarda kiraz sahalarında zarar yapan kanadı noktalı sirke sineği zararlısına karşı biyoteknik mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla projeyi başlattıklarını belirten Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar, "Kanadı noktalı sirke sineğine karşı mücadelede elma sirkeli tuzaklara 3 milimetre çapında 8-10 delik açılarak ağaçların en soğuk ve gölge yerlerine asılır. Sinekler beslenmek için girdikleri şişe içerisinden çıkamayarak mücadelesi yapılmış olur. Doğa dostu olan bu mücadele yöntemi aynı zamanda düşük maliyetlidir. Tuzakları hazırlamak ise oldukça kolaydır. Kiraz bahçelerinde dekara bir adet elma sirkeli pet şişe asmak gerekmektedir" dedi.