Sarıgöl'de kış mevsiminde üzüm hasadı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kış mevsimine rağmen örtü altında korunan üzümlerin hasadına devam ediliyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, Sarıgöl ve çevresindeki bağlarda halen dalında 4 bin ton yaş üzüm olduğunu belirtti.

Dünyaca ünlü çekirdeksiz sofralık sultaniye üzümleri kış mevsimine rağmen Sarıgöl'deki bağlarda dalından taze olarak kesilerek, yurdun dört bir yanına gönderiliyor. Ağustos ayında başlayan üzüm kesim çalışmaları aralık ayına girilirken aralıksız sürüyor. Haziran ayında bağların beyaz naylon kanaviçe ile örtülerek koruma altına alındığını ve ürünlerin aralık ayında bile dalında taze olarak muhafaza edildiğini belirten Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Bağlarımız adeta açık soğuk hava deposu gibi. Burada tek sorun hava sıcaklıklarının eksi 3-4 dereceye düştüğünde sıkıntı oluyor. Bekletilen üzümlere özenle bakım yapılıyor. Sulanması, üzüm salkımlarının temizlenmesi, haftada bir tarım ilacı atılması gerekir" dedi.

Yaş üzüm fiyatları düştü

Piyasadan ihracatçıların çekilmesi ile birlikte yaş üzüm fiyatlarının düştüğünü dile getiren Ülgen, "Sarıgöl'de bu yıl yaş üzüm fiyatları çok iyi başladı. İlk etapta 2 TL'den başlayan yaş sultaniye üzümleri sezon ortalarında 5-6 TL'ye kadar çıktı. Beklenti içinde olan bağcılar üzümlerini örtü altında daha yüksek satmak ümidi ile beklettiler. Bu arada ihracatçılar alımları durdurdu. Sadece iç piyasa alımları ile pazarcılar alım yapmakta böyle olunca da yaş sultaniye üzümler dalından 3-4 TL'ye alınmaya başladı. İlçede hasadın aralık 15'e kadar devam edeceğini tahmin etmekteyim" ifadelerini kaydetti.

Ülgen, Sarıgöl ve çevresinde dalında 4 bin ton yaş üzüm olduğunu da sözlerine ekledi.