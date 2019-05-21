Sarıgöl'de kitap okuma etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Manisa Valiliği tarafından başlatılan "Manisa Kitap Okuyor" kampanyası kapsamında düzenlenen etkinlikte 160 öğrenci kitap okudu.

Manisa Valiliği tarafından başlatılan "Manisa Kitap Okuyor" kampanyası kasamında Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve personeli kitap okuma etkinliği düzenledi. Sarıgöl Hükumet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte 160 öğrenci bir ders saati boyunca kitap okudu. Öğrencilerin kitap okuduğunu gören vatandaşlar etkinliği ilgiyle izledi.

Kitap okuma farkındalığı oluşturulması için okul olarak katkıda bulunduklarını belirten Sarıgöl Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdürü Kazım Erbay, "Valimizin il genelinde başlattığı Manisa Kitap Okuyor kampanyası kapsamında tüm okulu öğrencilerimiz öğretmenlerimiz ve personelimiz katıldı. Kitap okuma farkındalığına katkımız olsun" dedi.

Öğrencilerle birlikte kitap okuma etkinliğine katılan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, "Valimizin başlattığı Manisa Kitap okuyor kampanyası çerçevesinde Anadolu İmam-Hatip Lisesi tüm personeli ve öğrencileri farkındalık oluşturmak amaçlı açık havada kitap okudular. Kendilerine örnek bir etkinlik yapmalarından dolayı da teşekkür ederim" dedi.