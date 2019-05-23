Sarıgöl'de Kızılay iftar yemeği verdi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kızılay İlçe Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen iftar yemeğinde şehit aileleri, gaziler ve aileleri bir araya geldi.

Kızılay Sarıgöl İlçe Koordinatörlüğü tarafından Sarıgöl'deki şehit aileleri ile gaziler ve gazi ailelerine iftar yemeği düzenlendi. Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda verilen iftar yemeğinde İlçe Müftüsü Mehmet Ceyhan tarafından şehitler için dualar okundu. Sarıgöl İlçe Kızılay Koordinatörü Yusuf Tüfekçi 300 kişiye iftar yemeği verdiklerini belirterek "Kızılay olarak ilçemizde ilk kez şehit aileleri ile gazi ve gazi aileleri için iftar yemeği verdik. Katılım çok güzel oldu. İftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ederiz" dedi.

İftar yemeğine Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, MHP İlçe Başkanı Ahmet Buldanlı, Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Arif Çelik, İlçe Emniyet Müdür Vekili Seydi Emirhan, Sarıgöl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Mehmet Karaduman, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı.