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Sarıgöl'de Kızılay önderliğinde iftar yemeği

Sarıgöl Kızılay Temsilciliği önderliğinde, hayırseverlerin desteği ile ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği verildi.


Sarıgöl Belediye Düğün Salonunda 250 ihtiyaç sahibine iftar yemeği verildi. İftar yemeği hakkında bir açıklama yapan Sarıgöl Kızılay Temsilcisi Yusuf Tüfekçi, "Kızılay temsilciliği olarak, ilçemizdeki hayırsever vatandaşlarımızın katkılarıyla muhtaç kişilere ve evinde yalnız yaşayan yemek yapamayacak durumunda olan 250 kişiye iftar yemeği verdik. İftar yemeğine katkı sağlayan hayırseverlerimize teşekkür ederim." dedi.


İftar yemeğine Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kızılay Kulübü üyeleri yemek dağıtımında yardımcı oldu.

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