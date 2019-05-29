Sarıgöl'de kursiyerler 50 yıllık teneke ustasını ziyaret etti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Ustalar Kursiyerle Buluşuyor" projesi kapsamında Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri, 50 yıllık teneke ustasını ziyaret ederek, geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi ve tenekecilik hakkında bilgi aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan “Ustalar Kursiyerlerle Buluşuyor” projesi kapsamında Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezinin 20 kursiyeri, 50 yıldan bu yana tenekecilik yapan Süleyman Camkıran'ı (64) dükkanında ziyaret etti. Mesleğin inceliklerini yakından gören kursiyerler, geçmişten günümüze usta-çırak ilişkisi ve tenekecilik hakkında detaylı bilgiler aldı. Ziyarette konuşan Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, ”Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüz tarafından başlatılan bu projede her ay Sarıgöl'de bir meslek ustasını ziyaret edeceğiz. Bu projemizin başlangıcını bu yıl yılın ahisi seçilen teneke ustamız Süleyman Camkıran ile yaptık. Sağ olsun kendisi bizi çok iyi ağırladı ve kursiyerlerimize güzel bilgiler verdi. Bizler her ay kursiyerlerimizi Sarıgölümüzdeki ustalarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Teneke ustası Süleyman Camkıran da öğrencilerin kendisini ziyaretinden çok memnun olduğunu söyledi. Öğrencilere hayatından kısa kesitler aktaran Camkıran, mesleğinin inceliklerini öğrencilerle uygulamalı olarak paylaştı. Son yıllarda çırak bulamamaktan yakınan Camkıran, bu projeyle kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerin değerinin yeniden anlaşılacağını umduğunu vurguladı.

Usta Süleyman Camkıran ziyaretin sonunda günün hatırası olarak öğrencilere ibrik hediye etti.