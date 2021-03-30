Sarıgöl'de Kütüphaneler Haftası kutlandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kütüphaneler Haftası düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kütüphaneler Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Etkinlikte salgın sürecinde en çok kitap okuyanlara ödülleri verildi. Salgın sürecinde en çok kitap okuyan küçüklerden Doğa Yıldız ve yetişkinlerden Fergül Tatar Bakay ödüllerini Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan'ın elinden aldı. Okumanın güzel bir duygu olduğunu belirten Kaymakam Arıkan, "Okumak kadar güzel duygu olamaz. Okumak sizleri bilgi sahibi yapar. Ufkunuzu açar. Kelime dağarcığınız arttırır. Her zaman her yerde mutlaka kitap, dergi, gazete okuyun" dedi.

Bu yıl farklı türlerden bir çok kitabın kütüphane raflarında yerini aldığını belirten Sarıgöl Halk Kütüphanesi Müdürü Hatice Bulanık, "Bu yıl çok miktarda çeşitli kitaplarımız geldi. Salgın nedeniyle kütüphaneye gelenlerin sayıları azaldı. Buna rağmen okurlarımız okumayı bırakmadılar. Kütüphaneye gelerek kitap alıp evlerinde okudular" diye konuştu.

Törene Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hamza Öt, İlçe Emniyet Müdür Vekili komiser Ömür Akif Aydoğdu katıldı.