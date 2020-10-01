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Sarıgöl'de lavanta yetiştiriciliği alternatif gelir oldu

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Orman Şefliği öncülüğünde hem arıların polen alması hem de alternatif gelir sağlanması amacıyla 10 hektarlık alana 6 bin 700 adet lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Orman Şefliği öncülüğünde hem arıların polen alması hem de alternatif gelir sağlanması amacıyla 10 hektarlık alana 6 bin 700 adet lavanta dikimi gerçekleştirildi.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Orman İşletme Şefliği öncülüğünde tarafından geçtiğimiz yıl 15 hektarlık alana dikilen 3 bin lavantaya ek olarak bu yıl da 10 hektarlık alana 6 bin 700 lavanta dikimi gerçekleştirildi. Kıraç arazilerin tarıma kazandırılması ve ilçede alternatif gelir kapısı olması amacıyla gerçekleştirilen dikimler sayesinde hem arılar için polen ihtiyacı karşılanacak hem de tıbbi ve aromatik bitki türünde yetiştiriciliği ile alternatif gelir sağlanacak. Öte yandan lavanta ekimi yapan girişimci çiftçi Aydın Bakay'a Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da lavanta bitkisi bakımı ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verildi.

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