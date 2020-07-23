İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de LGS‘de başarılı öğrencilere plaket

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı’nda (LGS) dereceye giren ilk 3 öğrenciye plaket verildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) dereceye giren ilk 3 öğrenciye plaket verildi.


Sarıgöl'de LGS sınavında en başarılı olan ilk 3 öğrenci belli oldu. İlçeden 537 öğrencinin ter döktüğü sınavda; Atatürk Ortaokulundan Mertcan Akgün 459.35 puanla birinci, Atatürk Ortaokulundan Ayşe Karakuş 454.50 puan ile ikinci, Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulundan Erkan Kaya 445.63 puan ile üçüncü oldu. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, başarılı öğrenciler ile birlikte öğretmenlerini ve velilerini makamında ağırladı. Ziyarette Kılıç, başarılı öğrencileri kutlayarak, plaketle ödüllendirdi. 2020 yılında LGS'ye 15 ortaokuldan 537 öğrencinin girdiğini aktaran Kılıç, "İlk üç dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Kayıt olacakları okullarda da başarılarının devamını dilerim'' dedi.


Sınavda başarılı olan öğrenciler de öğretmenlerine teşekkür ederek, fen liselerine tercih yapacaklarını belirttiler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.