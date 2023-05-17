Sarıgöl'de liseler arası münazara yarışması yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen liseler arası münazara yarışması büyük bir heyecana sahne oldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce lise öğrencilerine yönelik "Fikirler Buluşuyor" adlı münazara yarışması düzenledi.

Öğrencilerin kendine güven ve sorumluluk duygularını geliştirmek; toplum içinde kendini ifade edebilme, savunma, fikir üretme ve çözüm bulma yeteneklerinin gelişmesine destek vermek; herhangi bir konuda farklı görüşleri, mantık yürütme, tezler, istatistiki bilgilerle savunmasını sağlamak ve antitezler üretme yeteneğini geliştirmek amacıyla düzenlenen münazara yarışmasına ilçedeki 4 lise katıldı.

Yapılan yarı finalde Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi finale kalmayı başardı. Bugün Atatürk Gençlik Merkezi salonunda yapılan finalde "Çocuk eğitiminde aile mi etkilidir yoksa okul mu?" konusu münazara edildi. "Çocuk eğitiminde okul etkilidir" tezini savunan Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi ilçe birincisi olurken, "Çocuk eğitiminde aile etkilidir" tezini savunan Sarıgöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise ikinci oldu.

Birinci olan öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak tarafından verildi.