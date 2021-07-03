Sarıgöl'de makilik alanda yangın

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi mevkiindeki makilik alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman yangın söndürme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.