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Sarıgöl'de 'Manisa Her Yerde Okuyor' etkinliği

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi, Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde de devam ediyor.

Manisa Valiliği tarafından kitap okuma kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan "Manisa Her Yerde Okuyor" projesi, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde de devam ediyor.


Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokulunda gerçekleştirilen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Yasemin Oral ve okul yönetimi, öğrencilerle birlikte sınıfta bir saat kitap okudu. Etkinliğin önemiyle ilgili konuşan Oral, kitap okumanın yeri ve zamanın olmadığını ifade etti. Oral, ''Herkes yolculukta, evinde dinlenirken bir kitap okuma alışkanlığı kazanmalıdır. Yabancı turistler ülkemize geldiğinde ellerinde hep bir kitap var. Otobüs beklerken, yolculuk ederken kitap okuduklarını görmekteyiz. Bizler de kitap okuma alışkanlığını kazanmalıyız. Aileler evlerinde çocuklarının yanında kitap okurlarsa çocuklarına da örnek olurlar. Bu etkinliğimizi tüm okullarımızda yaygınlaştıracağız" dedi.

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