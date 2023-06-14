Sarıgöl'de masa tenisi turnuvası büyük ilgi gördü

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde kurumlar arası düzenlenen masa tenisi turnuvası büyük heyecana sahne oldu.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 12-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenen kurumlar arası masa tenisi turnuvası çekişmeli karşılaşmalara sahne oldu. Büyük heyecanın yaşandığı turnuva kadınlar ve erkekler olmak üzere iki ayrı kategoride tamamlandı.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine ilçemiz KYK yurdu toplantı salonunu masterchef turnuvası için düzenledik. Bay bayan şeklinde iki kategoriye ayırdık. Salonumuzda iki günde toplam 42 müsabaka gerçekleşti. Yorucu olsa da bizi çok mutlu ve tatmin etti. Dereceye giren, katılım sağlayan tüm arkadaşlarımıza çam sakızı çoban armağanı ödüllerini takdim ettik" diyerek, her daim sporun ve sporcunun yanında olduklarını ve gelen talepleri karşılamak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi.