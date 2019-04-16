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Sarıgöl'de Masa Tenisi Turnuvası düzenlendi

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, ortaokullar arası masa tenisi turnuvası düzenlendi.


Sarıgöl Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen masa tenisi turnuvasına sekizi erkek, altısı kız toplam 14 masa tenisi takımı katıldı. Eleme usulü ile yapılan turnuvanın oldukça çekişmeli geçen karşılaşmaları sonunda erkekler turnuvasında 1. Çanakçı Ortaokulu, 2. Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu, 3. Ahmetağa Neslihan Urgancı Ortaokulu oldu. Turnuvanın kızlar grubunda ise 1. Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu olurken, 2. Çanakçı Ortaokulu oldu.



"Amacımız çocuklarımıza sporu sevdirmek"


Düzenlenen turnuvadaki asıl amaçlarının çocuklara sporu sevdirmek olduğunu vurgulayan Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, "Turnuvada dereceye giren okullara kupa ve madalyaları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında verilecek. Amacımız çocuklarımıza, gençlerimize sporu sevdirmek, okullar arası kaynaşmayı güçlendirmek, öğrencilerimizin boş zamanlarını spor yaparak değerlendirmelerini sağlamaktır." dedi.

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