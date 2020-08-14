Sarıgöl'de motosiklet hırsızı tutuklandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet hırsızlığı olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğü Asayiş Şube ekipleri ilçede meydana gelen motosiklet hırsızlıklarının ardından yaptıkları çalışmayla çeşitli tarihlerde sekiz adet motosikletin çalınma olayına karıştığı iddia edilen Y.Ç. ve E.Ç. adlı şahısları, en son çaldıkları motosikletlerle birlikte yakaladı. Poliste alınan ifadelerin ardından şüpheli Y.Ç. ve E.Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonunda E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken Y.Ç. adlı kişi de tutuklanarak Alaşehir Kapalı Ceza ve Tutukevi'ne gönderildi.