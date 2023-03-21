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Sarıgöl'de Nevruz Bayramı kutlamaları

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Çimentepe Mahallesi'nde düzenlenen kutlamalara Sarıgöl Kaymakamı Ali Arıkan, Belediye Başkanı Necati Selçuk, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen İsmet Altun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, Orman İşletme Şefi Mustafa Kaya, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Protokol konuşmalarının ardından Çimentepe İlköğretim Okulu Anasınıfı öğrencilerinin sergilediği gösteri göz doldurdu. Kutlamalarda protokol üyeleri ile öğrenciler birlikte çam fidanı dikimi gerçekleştirdi. İlçedeki bir etkinlik de Bağlıca Halil Duran İlköğretim Okulu'nda yapıldı. İp çekmeden, koşu yarışına kadar çeşitli sportif gösterilerin yapıldığı etkinlikte öğrenciler, ateş yakıp üzerinden atlamayı da ihmal etmedi.

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