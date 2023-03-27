Sarıgöl'de ödüllü şiir okuma yarışması

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilkokul, ortaokul ve liseler arası ödüllü şiir okuma yarışması düzenleniyor. İlkokullar arası yapılan yarışma bugün tamamlanırken yarışma çarşamba günü sona erecek.

Sarıgöl Belediyesi Atatürk Gençlik Merkezi Salonunda ilk gün teması 'Deprem' olan şiirler için 14 ilkokuldan 14 öğrenci yarıştı.

Yarışmanın ikinci gününde ortaokul öğrencileri konusu 'İstiklal Marşı' olan şiirleri, üçüncü günü de lise öğrencileri tarafından konusu 'Mehmet Akif Ersoy'dan şiirler' okunacak. Yarışma hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlkokul, ortaokul ve liseler arası düzenlenen şiir yarışmasında birincilere 1000 (Bin) TL, ikincilere 750 TL, üçüncülere ise 500 TL ödülümüz olacak. Ödüller çarşamba günü düzenlenecek törenle öğrencilerimize verilecek. Tüm masrafları müdürlük olarak karşılıyoruz. Gayemiz çocukları doğal afet ve diğer önemli günleri ve önemli şairlere dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak." dedi.

Yarışmanın ilk gününde ilkokul öğrencileri arasında gerçekleştirilen 'Deprem' temalı şiir okuma yarışmasının birincisinin Çavuşlar İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Beyzanur Boz olduğu öğrenildi.