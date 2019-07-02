Sarıgöl'de öğrencilere satranç kursu açıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğü tarafından ilçedeki öğrencilere yönelik satranç kursu açıldı.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, öğrencilerin yaz tatilinde boş vakitlerini değerlendirmeleri amacıyla santranç kursu açtı. Mimar Sinan İlkokulunda açılan kurslara 40 öğrenci kayıt yaptırdı. Kurs hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, amaçlarının yetişkinlerin yanında yaz aylarında çocukların da kurslardan faydalanmalarını sağlamak olduğunu söyledi. Oruç, "Halk eğitim merkezi olarak çocuklarımızın her zaman yanındayız. Amacımız eğlenceli yaz tatili geçirmelerini ve aynı zamanda beceri kazanmalarını sağlamaktır'' dedi.