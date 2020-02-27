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Sarıgöl'de öğrencilere verginin önemi anlatıldı

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde Vergi Haftası kapsamında Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Vergi Haftası kapsamında Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, Sarıgöl Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri ile buluştu.


Okulun toplantı salonunda öğrencilerle bir araya gelen Sarıgöl Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı, öğrencilere verginin ne demek olduğunu, toplanan vergilerle ülkede neler yapıldığını anlatarak, ''Sarıgöl'de geçen yıl vergi mükelleflerimizden 60 milyon liralık vergi tahakkuk ettik. Bunun 45 milyon lirasını tahsil edebildik. Vergiler kanunlarla belirlenir ve kanunlarla toplanmaktadır. Topladığımız vergiler yine devlet tarafından yapılmakta olan hizmetlerde harcanmakta. Vergiler ülkemizin yapılmakta olan hastaneler, okullar, otoyollar gibi hizmetlerde harcanmaktadır'' dedi.


Programın sonunda öğrenciler, vergi konusunda merak ettikleri soruları Vergi Dairesi Müdürü Faruk Sakallı'ya sorarak, bilgi sahibi oldu.

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