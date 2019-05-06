Sarıgöl'de 'Öğrenme Şenliği' coşkusu

3 gün boyunca farklı etkinliklerin yer aldığı şenlik vatandaşlardan da büyük ilgi gördü.

Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğrenme Şenliği kapsamında ilk gün açılan kursların sergileri davetlilere ve vatandaşlara sunulurken, öğrenme şenliğinin ikinci gününde bağlama ve gitar kurslarını tamamlayan öğrencilerin verdiği THM konseri gerçekleştirildi. Şenliğin üçüncü gecesi ise Mimar Sinan İlkokulu ve Şehit Esin Akay Ortaokulu öğrencilerinin hazırlamış olduğu 'Ormanlar Kraliçesi Kim Olacak' ve 'Miniklerin Hababam Sınıfı' adlı tek perdelik komedi gösterisi ile son buldu. Sarıgöl Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Başta öğretmenimiz Tolga Günsezer olmak üzere öğrencilerimize, velilerimize ve okul müdürlerimize teşekkür ederim. Etkinliklerimiz ilk kez yapılmasına rağmen büyük ilgi gördü." dedi.