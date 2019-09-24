Sarıgöl'de okul servislerine sıkı denetim

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde okullarda servi taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetim yapıldı.

Sarıgöl'de servis şoförleri denetlendi. Özellikle okullarda servis taşımacılığı yapan şoförlere yönelik denetimlerde 53 servis aracı incelendi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Karakoç Başkanlığında, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Ekipleri, Jandarma Trafik Ekipleri ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta servis araçlarının gerek trafik yönünden gerekse mevzuatlara uygunluk yönünden inceledi. Yapılan incelemelerde eksikleri bulunan servisler uyarıldı.

Okul servis araçlarının sık sık denetleneceğini belirten Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, "İlçemizde taşımalı öğrenci sayımız 903. Bu öğrencilerimizi 53 okul servis aracı ile yapmaktayız. Çocuklarımızın can güvenliği çok önemlidir. Bu nedenle okul servis araçları sık sık yapılacaktır" dedi.