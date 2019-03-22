Sarıgöl'de okul yararına kermes

Sarıgöl Bahadırlar Mahallesi Hüseyin Keşkekoğlu İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği tarafından okulun ihtiyaçlarını karşılamak için kermes düzenlendi.
Kermese Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç da katıldı.
Sarıgöl Hükümet Konağı önünde düzenlenen gıda kermesine yoğun ilgi gördü. Kermese Sarıgöl Kaymakamı Çetin Kılınç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, Şube Müdürleri Hasan Karakuş, Yasemin Oral, daire amirleri ve vatandaşların katılımıyla gün boyunca devam etti.
Okul Müdürü Yalçın Duman, "Kermesten elde etiğimiz gelirle okulumuzun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayacağız. Özellikle eğitim araç ve gereçleri temin edilecek." dedi.