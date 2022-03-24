Sarıgöl'de okullar arası futbol turnuvası başladı

Sarıgöl'de 10 gün sürecek olan turnuvada okullar gruplara ayrılarak aralarında maç yapacaklar. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Baharın gelişiyle birlikte öğrencilerimizin motivasyonu arttırmak, okullarımız arası güzel bir rekabet ortamı oluşturmak amacıyla Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bahar futbol turnuvası düzenledik. Önümüzdeki günlerde sportif etkinliklerimize kurumlar arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası ile devam edeceğiz." dedi. Turnuva sonunda dereceye giren okullara kupaları verilecek.