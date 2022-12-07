Sarıgöl'de okullara basketbol potaları yerleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanlığının okullara basketbol potası projesinin Sarıgöl ilçesinde de hayata geçirildiğini ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "İlçemizin mahallerindeki dokuz ilk ve ortaokulun bahçesine proje dahilinde basketbol potalarının takılması tamamlandı. Öğrencilerimiz bu sayede basketbol sporunu daha rahat oynama imkanı buldu. Başta Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım'a, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.