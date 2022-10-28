Sarıgöl'de okullara spor malzeme desteği yapıldı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Sarıgöl ilçesi okullarına spor malzemeleri dağıtımı yapıldı.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından İlçe Kaymakamlığı koordinesinde yapılan organizasyonla okullara spor malzemesi desteği yapıldı. Dağıtım organizasyonunda okullara spor malzemelerini İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım teslim etti.

Sarıgöl'ün okullarının spor faaliyetleri konusunda aktif bir konumda olduğunu işaret eden İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Manisa İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün katkılarıyla belirlenen okullara spor malzemesi olarak futbol, voleybol, basketbol ve hentbol topu dağıtımının yanında slalom setleri ve antrenman hunilerinin de teslim edildiğini söyledi. Çocuklarımızı sosyal ve sportif hayata hazırlama anlamında önem arz eden bu malzemelerin dağıtımını yaptığımız için mutluyuz. İnşallah spor faaliyetleri konusunda daha büyük projeleri Sarıgöl'ümüze kazandırmaya çalışacağız. Yapılan destekler için Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yunus Öztürk olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz" dedi.

Sarıgöl'de öğrencilerin spora yönlendirilmesi için çaba harcadıklarını söyleyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Sarıgöl'de öğrencilerimizin ve gençlerin spora yönlendirilmesi konusunda özel çaba harcıyoruz. Özellikle öğrencilerimizi kötü alışkanlıklardan spor sayesinde de uzak tutabileceğimize inanıyoruz. Sarıgöl'deki öğrencilerimizi profesyonel branşlarda yükselmesini umut ediyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza yapılan yatırımı önemsiyoruz" diye konuştu.