Sarıgöl'de okuma-yazma kursu sertifikaları verildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen okuma yazma kurslarını tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından Siteler mahallesi Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulunda 2. kademe okuma yazma kursunu bitirenlere sertifikaları verildi. Okuma yazma kurslarının devam edeceğini söyleyen Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Sarıgöl de bulunan vatandaşlarımızın ikamet durumlarına göre evlerine en yakın okulumuzda okuma yazma kurslarımızı açıyoruz. Bu kurslarımızdan biri Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulunda açmış olduğumuz okuma yazma kursu. Bugün 2. kademe okuma yazma kursunu bitiren 2 vatandaşımıza bizzat sertifikalarını kendim vermek istedim. Burada bir taraftan sertifika verirken diğer taraftan da dört vatandaşımıza açmış olduğumuz yeni kurs için geldim. Okuma Yazma bilmeyen Vatandaşlarımızın okuma yazma öğrenmesi bizleri çok mutlu ediyor. Okuma Yazma konusunda her türlü kurs talebini olumlu yönde değerlendiriyoruz" dedi.