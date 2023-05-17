Sarıgöl'de önce dolu ardından sağanak yağış etkili oldu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan dolu nedeniyle ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ekipler dron ile havadan ve yerden geniş çaplı hasat belirleme çalışmalarına başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan dolu yağışının ardından ilçedeki ekili alanları da sağanak yağış sonrası taşan dereler vurdu. Sabahın ilk saatleriyle birlikte Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ve ekibi hasar tespit çalışmalarına başladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Ahmet Akar, "Dolunun yağdığı akşam saatlerinde mahalle muhtarlarımız tarafından dolu ihbarları yapıldı. Ekiplerimiz Emcelli, Alemşahlı, Bağlıca, Şeyhdavutlar, Yeniköy, Çavuşlar ve Çanakçı mahallerinde zarar belirleme çalışmalarına başladı. Çalışmalarınız devam ediyor" dedi.

Çay taştı, taşkın suları bağları vurdu

Sarıgöl'de sabah saat 06.30 sıralarında başlayan şiddetli yağmur nedeniyle Tekeliler Mahallesi yakınlarından geçmekte olan Koca Çay'ın sel suları köprüden taşarak üzüm bağlarının içlerine doldu. Bu arada Tekeliler Mahallesi ile Bahadırlar Mahallesi arası anayolunda ve Tekeliler Baharlar Mahallesi arasında ulaşımda aksamalar yaşandı.

Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk da ilçeye bağlı Şeyhdavutlar Mahallesinde giderek doludan zarar gören çiftçilerle görüştü ve geçmiş olsun dileklerini iletti. Mahallede zarar gören yolların da onarımına belediye tarafından başlandığı bildirildi.