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Sarıgöl'de 'Öncelik Yayaların' uygulaması

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde "Öncelik hayatın, öncelik yayaların" projesi kapsamında Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Bürosu ekipleri tarafından uygulama yapıldı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde "Öncelik hayatın, öncelik yayaların" projesi kapsamında Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Bürosu ekipleri tarafından uygulama yapıldı.


Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Bürosu ekipleri tarafından yaya geçişlerinde uygulama yapıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından trafik ışıklarının bulunduğu alanda "Öncelik hayatım, öncelik yayaların" pankartları caddelere asıldı. Uygulama kapsamında trafik ekipleri yayalarla birlikte yolun karşısına geçti. Uygulamada yaya öncelikli yollarla ilgili kurallar hakkında sürücülere bilgilendirmeler yapıldı.

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