Sarıgöl'de ortaokullar arası bilgi yarışması

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası genel kültür ve bilgi yarışması düzenlendi.

Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen bilgi yarışmasına 15 ortaokul katıldı. Öğrencilere genel kültür ve bilgi yarışmasında 20 soru soruldu. Oldukça çekişmeli geçen yarışma sonunda 100 puan alan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu birinci olurken, 95 puan alan Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu ikinci, 90 puan alan Çavuşlar Ortaokulu üçüncü oldu. Yarışma boyunca öğrenciler okullarını alkışlayarak destekledi. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, ilçe birincisi olan Atatürk Ortaokulu'nun Manisa'da yapılacak olan yarışmada ilçeyi temsil edeceğini belirtti.