Sarıgöl'de pandemi dönemi hijyenik kurallar kursu açıldı

Sağlık Hizmetleri Öğretmenleri Meryem Akçalı ve Arife Karaoğlu tarafından verilen kursun dört gün süreceği öğrenildi. Sarıgöl Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Oruç, "Amacımız ilk etapta ilçemizde bulunan tüm araç servis sürücülerine, araç servis personellerine ve okullarımızda çalışan yardımcı hizmetlerine bu kursu düzenlemek. Kurslarımızı hijyen kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapıyoruz. Her gün kurs başlangıcında kursiyerlerimizin ateşini ölçerek kayıt altına alıyoruz. Bina girişinde dezenfektan kullanımına ve kursiyerlerimizin maske takması konusunda dikkat ediyoruz. Sınıflarımızı sosyal mesafe kuralına dikkat ederek düzenliyoruz. Kursiyerler dört gün sürecek eğitimin ardından sertifika alacaklar." dedi.