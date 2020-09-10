İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sarıgöl'de pekmez toprağı satışları hareketlendi

Sarıgöl ve çevresinde pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının kilosu 3 TL’den satılmaya başlandı.

Sarıgöl ve çevresinde pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağının kilosu 3 TL'den satılmaya başlandı. Pekmez yapımının başlamasıyla birlikte pekmez toprağı satışları da arttı.


Yaz aylarında sultaniye ve kırmızı çekirdekli üzümlerden evlerde kışlık yiyecek olarak hazırlanan pekmez yapımında kullanılan pekmez toprağı (Marn) satışlarında hareketlilik başladı. Pekmez yapımında pekmezin mayası olarak bilinen pekmez toprağı ilçeye bağlı Selimiye Mahallesindeki beyaz kepir topraktan elde ediliyor.



"Pekmezde kullanımı şart"


Pekmez toprağı (Marn) satıcısı Ersin Özlü, "Pekmez toprağını Selimiye Mahallesindeki dağdan kepir topraktan getirmekteyiz. Pekmezin mayasını bu toprak oluşturmakta. Geçen yıl pekmez toprağını 2 TL'den satarken bu yıl 3 TL'den satmaktayız. Pekmez yapılırken, üzümlerin içerine konulur, çuvallarda ezilir çıkan suyu şıra olur. Daha sonra kazanlarda kıvamına gelene kadar kaynatılır. Pekmez olunca soğutmaya alınır ve kaplara konularak kışlık yiyecek olarak saklanır." dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.