Sarıgöl'de polis uyuşturuculara göz açtırmıyor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda İ.Ç.A. isimli şüphelinin üzerinden 2.7 gram metanfetamin maddesi ve ruhsatsız silah ele geçirilirken gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. Ayrıca yapılan operasyon kapsamında hakkında hırsızlık suçundan arama kaydı bulunan A.A. isimli şahıs da gözaltına alındı. A.A.'nın üst aramasında 1 gram metanfetamin maddesi ele geçirilirken, şüpheli A.A. savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

D.U., isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda ise 0,8 gram metanfetamin ele geçirilirken, şahsa uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, satın almak ve ya kabul etmek suçundan işlem adli işlem yapıldı.

Üzerinden ruhsatsız silah çıkan M.D.'ye ise 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.